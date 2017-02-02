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2 февраля, источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские школы прирастут на 165 650 мест

Всех переведут на первую смену.

Источник: УралИнформБюро

К 2025 году в Свердловской области будет создано 165 650 школьных мест в новых и реконструированных зданиях, сообщили «Уралинформбюро» в региональном департаменте информационной политики.

Речь идет о строительстве 157 школ и реконструкции 31. Благодаря этому в ближайшее время планируется ввести односменное обучение в начальной школе и для учеников 10−11 классов. К 2025 году это коснется и среднего звена.

Стоит отметить, что в 2017 году на создание новых мест в школах регион получит 748 миллионов рублей из госказны. Кроме того, на эти цели направят 270 миллионов рублей из областного бюджета.

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