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2 февраля, источник: Volga News

Очередной объект второй очереди ОЭЗ «Тольятти» сдан в эксплуатацию

В особой экономической зоне «Тольятти» сдана в эксплуатацию хозяйственно-бытовая канализация, построенная на территории второй очереди, сообщила пресс-служба ОЭЗ.

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) подписала заключение о соответствии объекта проектной документации, которое уже передано в министерство строительства региона.

Хозяйственно-бытовая канализация — не первый инфраструктурный объект второй очереди, на который получено разрешение на эксплуатацию. Ранее оно было выдано на хозяйственно-питьевой водопровод.

Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения.

Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Тольятти» осуществляется в три этапа. Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта 11 сентября 2015 года.

Застройка второй очереди начата в феврале того же года. Работы осуществляет подрядная организация ООО «СК Евроальянс». В настоящее время большая часть объектов построена, ведутся пусконаладочные работы.

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