Очередной объект второй очереди ОЭЗ «Тольятти» сдан в эксплуатацию
В особой экономической зоне «Тольятти» сдана в эксплуатацию
В особой экономической зоне «Тольятти» сдана в эксплуатацию
Государственная инспекция строительного надзора Самарской области (ГИСН) подписала заключение о соответствии объекта проектной документации, которое уже передано в министерство строительства региона.
Кроме того, работа по подготовке документов в ГИСН ведется еще по двум объектам: техническому водопроводу и системе газоснабжения.
Строительство объектов инфраструктуры особой экономической зоны «Тольятти» осуществляется в три этапа. Первая очередь ОЭЗ была торжественно открыта 11 сентября 2015 года.
Застройка второй очереди начата в феврале того же года. Работы осуществляет подрядная организация ООО «СК Евроальянс». В настоящее время большая часть объектов построена, ведутся пусконаладочные работы.