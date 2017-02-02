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2 февраля, источник: ТАСС

ФАС изучает обоснованность роста тарифа на ЖКХ в Новосибирской области

Результаты ожидаются к концу февраля.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по обращению жителей Новосибирской области проводит анализ обоснованности повышения в регионе тарифа на услуги ЖКХ в среднем на 15%. Ожидается, что результаты будут готовы к концу февраля, сообщили ТАСС в пресс-службе ФАС России.

«Сейчас проводится анализ принимаемых тарифных решений. Также уже была запрошена дополнительная информация у регионального тарифного регулятора», — сказали в ФАС.

Как ранее сообщалось, с декабря проверку обоснованности повышения тарифов также проводит прокуратура Новосибирской области. Ее результаты будут озвучены также не раньше конца февраля. «Вопрос сложный, требующий привлечения специалистов. Из-за больших объемов работы окончание проверки откладывается», — сообщил ТАСС старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Депутаты 95% муниципалитетов Новосибирской области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения с 1 июля 2017 года в среднем на 15%. Федеральный центр ограничил рост тарифов 4%, однако регионам предоставлено право превысить этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. Необходимость повышения обосновывается высоким износом оборудования и коммунальных сетей; новый тариф позволит привлечь в этом году порядка 864 млн рублей, которые направят на их модернизацию.

Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать жителям региона рост тарифов. Льготным категориям — это около 500 тысяч человек — из бюджета области без дополнительных заявлений будут полностью компенсировать повышение тарифа сверх 4%, установленных федеральным центром. Остальные жители региона смогут вернуть половину этой разницы, подав особое заявление, прием которых начнется 1 августа 2017 года и закончится 31 января 2018 года. На компенсации льготникам в областном бюджете предусмотрено 180 млн рублей.

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