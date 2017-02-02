В Татарстане парки и скверы благоустроили с нарушениями в 5,7 млн руб

В ходе открытых аукционов в электронной форме образовалась экономия в 4,8 млн рублей. Эти деньги перечислили в бюджет республики, сообщает пресс-служба Счетной палаты РТ.

Однако при проверке хода благоустройства парков и скверов аудиторы насчитали нарушения на 5,7 млн рублей.

Так, в Апастовском, Арском, Кукморском и Нурлатском районах в 2015 году на семи объектах капитального ремонта и строительства парков и скверов на 4 млн рублей завысили стоимость уложенной тротуарной плитки.

Проектировщик ГУП «Татинвестгражданпроект» допустил ошибки в сметной документации по капитальному ремонту парковой зоны озера Лебяжье в Казани. В итоге стоимость материалов в конструкции дорожной одежды оказалась завышенной на 1,7 млн рублей. Меняя конструкцию дорожной одежды, проектировщик не согласовал свои действия с заказчиком. Это и привело к удорожанию строительства.

У аудиторов возникли претензии и с выполнением работ. Они сочли некачественной укладку тротуарной плитки в казанском сквере «Аллея ветеранов Великой Отечественной войны» и в сквере «Дуслык» в Нурлате.

Директор ГИСУ Марат Айзатуллин заявил о начале дополнительного служебного расследования на основании замечаний Счетной палаты РТ — по завышению стоимости материалов. И пообещал, что они будут устранены в рамках пятилетних гарантийных обязательств.