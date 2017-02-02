Власти региона придумали, как поощрять муниципалитеты за борьбу с долгами по налогам

В ведомстве сообщили, что документ предусматривает анализ изменения задолженности по транспортному налогу в разрезе муниципальных образований и поощрение в виде финансовой помощи (дотации) тех муниципалитетов, которые достигнут установленных показателей по итогам квартала.

Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение трех условий: снижение задолженности по транспортному налогу, сокращение задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений. Чем лучше муниципалитет выполнит указанные критерии, тем больше средств получит из областного бюджета.

«Система поощрений, разработанная минфином, направлена не только на снижение общей задолженности по транспортному налогу, уровень которой на начало 2017 года составил 1,9 млрд рублей, но и на снижение долговой нагрузки муниципалитетов и предоставление дополнительной финансовой помощи стимулирующего характера, которая позволит решить социально значимые проблемы районов и городских округов», — пояснили в минфине.

Отметим, что начало работы с муниципалитетами по новой методике врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов анонсировал во вторник во время встречи с редакторами районных газет.