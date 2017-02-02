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2 февраля, источник: Новый Калининград

Власти региона придумали, как поощрять муниципалитеты за борьбу с долгами по налогам

Региональные власти определились с методикой стимулирования муниципалитетов за эффективную работу по ликвидации задолженности по налогам и сборам в бюджет. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного правительства со ссылкой на официальный комментарий представителей министерства финансов.

В ведомстве сообщили, что документ предусматривает анализ изменения задолженности по транспортному налогу в разрезе муниципальных образований и поощрение в виде финансовой помощи (дотации) тех муниципалитетов, которые достигнут установленных показателей по итогам квартала.

Для получения финансовой помощи необходимо соблюдение трех условий: снижение задолженности по транспортному налогу, сокращение задолженности крупных должников и отсутствие задолженности по налогам и сборам у администраций муниципальных образований и муниципальных учреждений. Чем лучше муниципалитет выполнит указанные критерии, тем больше средств получит из областного бюджета.

«Система поощрений, разработанная минфином, направлена не только на снижение общей задолженности по транспортному налогу, уровень которой на начало 2017 года составил 1,9 млрд рублей, но и на снижение долговой нагрузки муниципалитетов и предоставление дополнительной финансовой помощи стимулирующего характера, которая позволит решить социально значимые проблемы районов и городских округов», — пояснили в минфине.

Отметим, что начало работы с муниципалитетами по новой методике врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов анонсировал во вторник во время встречи с редакторами районных газет.

«Мы уже презентовали программу стимулирования муниципалитетов. В этой программе документы уже готовы, мне будут докладывать. Вообще-то по-хорошему уже завтра должны начать работать. Например, есть у вас долг по транспортному налогу в 100 млн рублей. Глава муниципалитета устроит пару рейдов вместе с общественностью, с приставами, в итоге 30% погасите в счет этого и в следующем году получите 20% от суммы транспортного налога, который собирается на конкретной территории, в свое распоряжение. Так будет всегда, и в 2018-м, и в 2019-м, и дальше. Можно вообще властям ничего не делать, и налоги сами соберутся, и тогда деньги тоже регион отдаст. На 1 февраля будет зафиксирован объем задолженности, снижает его муниципалитет на 30% по транспортному, получаете 20% с 2018 года», — пояснил Алиханов.

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