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2 февраля, источник: ТАСС

В мессенджере Telegram произошел сбой

Пользователи в Европе, в том числе и в России, а также в других регионах не могут подключиться к сети приложения.

Источник: Reuters

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на официальной странице приложения в Twitter.

«Некоторые наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке столкнулись с проблемами с подключением. Мы направили своих лучших “годзилл”, чтобы как можно скорее устранить неполадки», — говорится в записи.

Проблема коснулась также и российских пользователей приложения. Кроме того, по состоянию на 17:27 не открывается и сайт приложения — Telegram.org.

Telegram — кроссплатформенный месенджер для смартфонов и других устройств. В феврале 2016 года число активных пользователей программы достигло 100 млн человек.

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