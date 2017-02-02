В мессенджере Telegram произошел сбой

«Некоторые наши пользователи в Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке столкнулись с проблемами с подключением. Мы направили своих лучших “годзилл”, чтобы как можно скорее устранить неполадки», — говорится в записи.

В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом сообщается на официальной странице приложения в Twitter.

Проблема коснулась также и российских пользователей приложения. Кроме того, по состоянию на 17:27 не открывается и сайт приложения — Telegram.org.

Telegram — кроссплатформенный месенджер для смартфонов и других устройств. В феврале 2016 года число активных пользователей программы достигло 100 млн человек.