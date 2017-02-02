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2 февраля, источник: PROUFU.ru

В Уфе чиновники прояснили ситуацию вокруг повышения тарифов

В Уфе прошло заседание городского Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, одной из главных тем на котором стала ситуация, сложившаяся вокруг изменения платы за общедомовые нужды (ОДН). Об этом сообщили в администрации города.

Как отметил руководитель центра Рим Булатов, недавнее изменение нормативов платы за ОДН и поправки в Жилищном кодексе РФ, вступившие в силу с 1 января 2017 года, были восприняты многими горожанами, как признак повышения тарифов. Чтобы расставить все точки над «i», была организована эта встреча с участием специалистов и председателей домкомов столицы.

Специалисты пояснили, что в феврале уфимцы получат квитанции, на обороте которых будет размещена информация о внесенных изменениях, есть она и на сайте Госкомтарифов, а также на сайте и стендах территориальных отделений ЕРКЦ города Уфы.

Особо участники совещания отметили, что новые нормативы платы за электроэнергию на ОДН применяют с 1 января, но изменения по холодному и горячему водоснабжению, а также водоотведению начнут применять с 1 марта.

«В первом полугодии этого года рост тарифов на коммунальные услуги не предусмотрен. Их плановое повышение произойдет только 1 июля, — подчеркнула руководитель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк. — Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие ранее, были утверждены в 2012 году. Законодательством предусмотрен их срок действия — не менее трех лет, в этот период они не подлежали пересмотру. Затем, в 2015 году, был инициирован пересмотр нормативов. При участии Госкомитета по тарифам при Правительстве Башкортостана была создана рабочая группа, по результатам работы которой были определены новые нормативы».

Чиновники попросили донести эту информацию до рядовых жильцов.

Комментарии
1
Елена Казакова
Как рядовой жилец хочу объяснить. Идите лесом, если у вас есть нужды. Всё и так давно было заложено в тарифы. Полы мы моем в подъездах сами. Цветники у дома, выращиваем и поливаем тоже сами. Кранов горячей и холодной воды в подъездах нет. Канализационных труб для водоотведения тоже не существует в наших подъездах. ОДН за электроэнергию начисляйте по общедомовому подъездному счётчику. В нашем доме он есть, но показания с него никогда не снимали, а начисляли с потолка! ОДН по водоотведению вообще фантастика. Давайте ещё за газ ОДН придумаем. Управляющие компании это коммерсанты, настроенные на прибыль, а не на содержание жилищного фонда. Нужно заключать договора с ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ организациями и строго требовать финансового отчёта. Кстати. Обратите внимание на квитанции по кварплате. Почему мы теперь должны платить на расчётный счёт ЕРКЦ? Мы с ним договор не заключали.
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