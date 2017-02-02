В Уфе чиновники прояснили ситуацию вокруг повышения тарифов

Как отметил руководитель центра Рим Булатов, недавнее изменение нормативов платы за ОДН и поправки в Жилищном кодексе РФ, вступившие в силу с 1 января 2017 года, были восприняты многими горожанами, как признак повышения тарифов. Чтобы расставить все точки над «i», была организована эта встреча с участием специалистов и председателей домкомов столицы.

Специалисты пояснили, что в феврале уфимцы получат квитанции, на обороте которых будет размещена информация о внесенных изменениях, есть она и на сайте Госкомтарифов, а также на сайте и стендах территориальных отделений ЕРКЦ города Уфы.

Особо участники совещания отметили, что новые нормативы платы за электроэнергию на ОДН применяют с 1 января, но изменения по холодному и горячему водоснабжению, а также водоотведению начнут применять с 1 марта.

«В первом полугодии этого года рост тарифов на коммунальные услуги не предусмотрен. Их плановое повышение произойдет только 1 июля, — подчеркнула руководитель Госкомитета РБ по тарифам Светлана Бурдюк. — Нормативы потребления коммунальных услуг, действующие ранее, были утверждены в 2012 году. Законодательством предусмотрен их срок действия — не менее трех лет, в этот период они не подлежали пересмотру. Затем, в 2015 году, был инициирован пересмотр нормативов. При участии Госкомитета по тарифам при Правительстве Башкортостана была создана рабочая группа, по результатам работы которой были определены новые нормативы».

Чиновники попросили донести эту информацию до рядовых жильцов.