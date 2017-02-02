В ОДКБ прокомментировали «выход» Беларуси из организации

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Беларусь не подавала никаких обращений в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по началу «выхода» страны из объединения, информация распространенная рядом СМИ не соответствует действительности, говорится в сообщении ОДКБ.

В четверг СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Минск планирует выйти из ОДКБ, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Публикации в СМИ о якобы “начале выхода Республики Беларусь из ОДКБ” не соответствуют действительности», — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, Секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.