В ОДКБ прокомментировали «выход» Беларуси из организации
В ОДКБ обратили внимание на слова белорусского посла в Москве, который заявил, что Минск остается активным участников ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства.
В ОДКБ обратили внимание на слова белорусского посла в Москве, который заявил, что Минск остается активным участников ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства.
МИНСК, 2 фев — Sputnik. Беларусь не подавала никаких обращений в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по началу «выхода» страны из объединения, информация распространенная рядом СМИ не соответствует действительности, говорится в сообщении ОДКБ.
В четверг СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Минск планирует выйти из ОДКБ, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
«Публикации в СМИ о якобы “начале выхода Республики Беларусь из ОДКБ” не соответствуют действительности», — заявил
По его словам, Секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.
«Хотели бы обратить внимание на тот факт, что Председатель Постоянного совета ОДКБ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко 2 февраля 2017 года в прямом эфире передачи “Время покажет” на Первом Канале опроверг распространенную отдельными СМИ недостоверную информацию», — сказал Зайнетдинов.
Он также заметил, что «под председательством в организации Беларуси регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств — членов ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации».
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года