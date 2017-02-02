Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
2 февраля, источник: Sputnik.by

В ОДКБ прокомментировали «выход» Беларуси из организации

В ОДКБ обратили внимание на слова белорусского посла в Москве, который заявил, что Минск остается активным участников ОДКБ, ЕАЭС и Союзного государства.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 фев — Sputnik. Беларусь не подавала никаких обращений в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по началу «выхода» страны из объединения, информация распространенная рядом СМИ не соответствует действительности, говорится в сообщении ОДКБ.

В четверг СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Минск планирует выйти из ОДКБ, а также Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Публикации в СМИ о якобы “начале выхода Республики Беларусь из ОДКБ” не соответствуют действительности», — заявил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, Секретариат ОДКБ от Республики Беларусь не поступало никаких обращений по данному вопросу.

Читайте также
Инвестфонды могут заработать в Беларуси в 2019 году

«Хотели бы обратить внимание на тот факт, что Председатель Постоянного совета ОДКБ, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко 2 февраля 2017 года в прямом эфире передачи “Время покажет” на Первом Канале опроверг распространенную отдельными СМИ недостоверную информацию», — сказал Зайнетдинов.

Он также заметил, что «под председательством в организации Беларуси регулярно проводятся заседания Постоянного совета ОДКБ, консультации представителей министерств и ведомств государств — членов ОДКБ по реализации принятых решений Совета коллективной безопасности и уставных органов Организации».

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана на основе Договора о коллективной безопасности, подписанного 15 мая 1992 года странами-членами СНГ. Участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Узбекистан объявил в конце июня 2012 года, что приостанавливает свое участие в деятельности организации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Ехавший в Гомель автобус попал в аварию под Санкт-Петербургом
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь