В Рогачеве за «коммуналку» можно рассчитаться вторресурсами

— Граждане сдают на наши приемные пункты вторсырье, заключают договор о том, что желают их стоимость включить в расчет за коммунальные услуги. Сумма подкрепляется чеком. Документы затем в конце месяца забираются мастером, ответственным за сбор вторресурсов, и передаются в расчетно-справочный центр. Его специалисты и выводят вырученную сумму из жировки.

Таким образом, коммунальщики надеются если не убить, то хотя бы поймать двух зайцев: активизировать сбор вторресурсов, что весьма актуально в наши дни, а также помочь гражданам с уплатой «коммуналки», особенно тем, кто имеет задолженности и не имеет стабильного заработка. Хотя понятное дело, что на внушительные суммы коммунальных платежей надо постараться. Что касается расценок, то они определены нормативными актами, которыми и будут руководствоваться коммунальщики. И в целом ноу-хау никак не противоречит законодательству.

Предприятие располагает тремя своими пунктами приема вторсырья. Решается вопрос об открытии четвертого. Если дело пойдет, здесь намерены практиковать сбор вторсырья у подъездов, а также выехать за пределы райцентра. Но это уже другие затраты для заготовителя. Их надлежит обсчитать.