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2 февраля, источник: СБ - Беларусь сегодня

В Рогачеве за «коммуналку» можно рассчитаться вторресурсами

Объявления о том, что в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг люди могут внести макулатуру, пластик и стекло появились на подъездах жилых домов рогачевцев.

Как оказалось, это не некая февральская шутка, а ноу-хау местного КЖЭУП Рогачев.

О подробностях такого варианта расчета рассказал заместитель главного инженера предприятия Руслан Столяров:

— Граждане сдают на наши приемные пункты вторсырье, заключают договор о том, что желают их стоимость включить в расчет за коммунальные услуги. Сумма подкрепляется чеком. Документы затем в конце месяца забираются мастером, ответственным за сбор вторресурсов, и передаются в расчетно-справочный центр. Его специалисты и выводят вырученную сумму из жировки.

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Таким образом, коммунальщики надеются если не убить, то хотя бы поймать двух зайцев: активизировать сбор вторресурсов, что весьма актуально в наши дни, а также помочь гражданам с уплатой «коммуналки», особенно тем, кто имеет задолженности и не имеет стабильного заработка. Хотя понятное дело, что на внушительные суммы коммунальных платежей надо постараться. Что касается расценок, то они определены нормативными актами, которыми и будут руководствоваться коммунальщики. И в целом ноу-хау никак не противоречит законодательству.

Предприятие располагает тремя своими пунктами приема вторсырья. Решается вопрос об открытии четвертого. Если дело пойдет, здесь намерены практиковать сбор вторсырья у подъездов, а также выехать за пределы райцентра. Но это уже другие затраты для заготовителя. Их надлежит обсчитать.

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