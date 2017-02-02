Ленобласть не выполнила план по капремонту

Виной всему нерасторопность в заключении договоров с подрядчиками, и, как итог, низкие темпы сноса расселенных аварийных домов. Губернатор заявил о провале периода 2016 — 2017 годов и отметил, что если ситуация не изменится проблемы будут расти и дальше.

В 2016 году планировалось освоить 2 млрд рублей, однако реализовать удалось только 390 млн рублей. При этом на период 2017 — 2018 годов запланирован ремонт 560 многоквартирных домов на сумму 1,4 млрд рублей.