В ближайшие месяцы введут в эксплуатацию новый мост через реку Каму

Впервые не на пароме, а по асфальтовой дороге въезжает в Удмуртию Евгений Ильтеряков. Его высота как десятиэтажный дом и длина — более километра. Этот мост строили несколько лет. Один из самых масштабных для двух республик объектов. Пока большого потока транспорта на нём нет — многие просто не знают, что мост уже готов.

Водители маршруток и дальнобойщики узнали об этом в числе первых. Появления моста через Каму больше всех ждали нефтекамцы.

Многие жители севера Башкортостана ездят в соседнюю Удмуртию учиться и работать. Раньше на дорогу уходило три часа, хоть расстояние всего 120 километров, сетуют пассажиры.

Сложнее всего приходилось зимой. Эта магистраль в итоге соединит сразу пяти регионов страны. В планах — строительство новых развязок. Что позволит разгрузить федеральную трассу и создаст благоприятные условия для развития экономических связей между нашей республикой, Удмуртией, Пермским краем, Челябинской и Свердловской областями.

К слову, новый мост — это ещё и первый в России региональный концессионный проект. То есть инвестор получает возможность эксплуатировать объект на платной основе.