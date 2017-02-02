Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
В болезни Альцгеймера обвинили грязный воздух
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото)
Дима Билан поделился семейным снимком
"Прекратите себя так вести!": Васильев возмутил Долину
Фанаты осудили жену Газманова за прикрытую грудь
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
2 февраля, источник: ГТРК Башкортостан

В ближайшие месяцы введут в эксплуатацию новый мост через реку Каму

Добраться по нему до Удмуртии можно уже сейчас. Новый мост изогнулся дугой и соединил два берега Камы.

Источник: ГТРК Башкортостан

Впервые не на пароме, а по асфальтовой дороге въезжает в Удмуртию Евгений Ильтеряков. Его высота как десятиэтажный дом и длина — более километра. Этот мост строили несколько лет. Один из самых масштабных для двух республик объектов. Пока большого потока транспорта на нём нет — многие просто не знают, что мост уже готов.

Водители маршруток и дальнобойщики узнали об этом в числе первых. Появления моста через Каму больше всех ждали нефтекамцы.

Многие жители севера Башкортостана ездят в соседнюю Удмуртию учиться и работать. Раньше на дорогу уходило три часа, хоть расстояние всего 120 километров, сетуют пассажиры.

Сложнее всего приходилось зимой. Эта магистраль в итоге соединит сразу пяти регионов страны. В планах — строительство новых развязок. Что позволит разгрузить федеральную трассу и создаст благоприятные условия для развития экономических связей между нашей республикой, Удмуртией, Пермским краем, Челябинской и Свердловской областями.

К слову, новый мост — это ещё и первый в России региональный концессионный проект. То есть инвестор получает возможность эксплуатировать объект на платной основе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет. Видео
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком-педофилом
В желудке девушки нашли 150 живых червей
Владимир Путин уволил 16 генералов МВД, МЧС и СКР
МИД Белоруссии: РФ без предупреждения ввела пограничную зону
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
Франция: прокуроры заинтересовались выплатами детям Фийона
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Должников по алиментам лишат единственного жилья
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь