Половина госпакета Башкирской содовой компании передана в «Регфонд»

Фонд, который принадлежит правительству региона, на сей раз стал владельцем 19,14% голосующих акций предприятия. Информация о том, когда это произошло, в открытых материалах предприятий отсутствует, сам же факт передачи акций фонду зафиксирован ФАС России. Об этом сообщил «Коммерсант», которому удалось выяснить, что фонд получил акции прошлой осенью, как только направил в ФАС материалы о приобретении всего госпакета содовой компании (республике принадлежит 38,28% акций предприятия).

Известно, что ФАС тогда отказала в согласовании сделки. В ответ на новое ходатайство фонда служба запросила дополнительные материалы о его деятельности и продлила рассмотрение заявки до конца марта. До 22 февраля «Регфонд» должен предоставить сведения о своей хозяйственной деятельности за два последних года и ту же информацию о содовой компании, сведения об инвестпроектах, поддержанных фондом в 2015—2016 годах с результатами их исполнения и поддержания.

Для справки.

Башкирская содовая компания считается одним из лучших активов республики. Предприятие является монополистом на рынке кальцинированной и пищевой соды, крупнейший производитель каустической соды и ПВХ. Образована путем слияния компаний «Сода» и «Каустик». В результате этого события Башкирия потеряла контрольный пакет «Соды», который перешел к группе «Башкирская химия». Чистая прибыль АО за 2015 год, рассчитанная по РСБУ, составила 7,345 млрд руб. По итогам 2015 года предприятие перечислило в бюджет Башкирии 3 млрд руб. дивидендов.