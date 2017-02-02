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2 февраля, источник: PROUFU.ru

Половина госпакета Башкирской содовой компании передана в «Регфонд»

АО «Региональный фонд» стало акционером Башкирской содовой компании, являющейся главным производителем пищевой соды в России.

Фонд, который принадлежит правительству региона, на сей раз стал владельцем 19,14% голосующих акций предприятия. Информация о том, когда это произошло, в открытых материалах предприятий отсутствует, сам же факт передачи акций фонду зафиксирован ФАС России. Об этом сообщил «Коммерсант», которому удалось выяснить, что фонд получил акции прошлой осенью, как только направил в ФАС материалы о приобретении всего госпакета содовой компании (республике принадлежит 38,28% акций предприятия).

Известно, что ФАС тогда отказала в согласовании сделки. В ответ на новое ходатайство фонда служба запросила дополнительные материалы о его деятельности и продлила рассмотрение заявки до конца марта. До 22 февраля «Регфонд» должен предоставить сведения о своей хозяйственной деятельности за два последних года и ту же информацию о содовой компании, сведения об инвестпроектах, поддержанных фондом в 2015—2016 годах с результатами их исполнения и поддержания.

Для справки.

Башкирская содовая компания считается одним из лучших активов республики. Предприятие является монополистом на рынке кальцинированной и пищевой соды, крупнейший производитель каустической соды и ПВХ. Образована путем слияния компаний «Сода» и «Каустик». В результате этого события Башкирия потеряла контрольный пакет «Соды», который перешел к группе «Башкирская химия». Чистая прибыль АО за 2015 год, рассчитанная по РСБУ, составила 7,345 млрд руб. По итогам 2015 года предприятие перечислило в бюджет Башкирии 3 млрд руб. дивидендов.

«Региональный фонд» управляет государственными акциями и долями в примерно 20 предприятиях Башкирии, предоставляет займы бизнесу, в том числе на льготных условиях на реализацию приоритетных проектов. В июле прошлого года, по данным Kartoteka.ru, он присоединился к Фонду социальных целевых программ, в который перечисляют средства для реализации соцпроектов крупные финансово-промышленные холдинги РФ, имеющие активы в Башкирии. Что ткасатся финансовых результатов деятельности, то 2015 год принес фонду рекордный убыток — более 7 млрд руб. (в 2014 году была прибыль в размере 935 млн руб.). это связывают с большими тратами при участии «Регфонда» в подготовке к саммитам ШОС и БРИКС. Выручка фонда снизилась со 120 млн до 7 млн руб. Чистые активы за год сократились с 24,8 млрд до 13,34 млрд руб.

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