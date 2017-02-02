РМК предлагают заполнить Коркинский разрез отходами Томинского ГОК и водой, но это не избавит карьер от эндогенных пожаров

Однако, по мнению эксперта, разработчики проекта — представители РМК, не ответили на важный вопрос — как бороться с эндогенными пожарами, поскольку если эта проблема не будет решена, «спокойствие региону это не даст» — от горения угля будут образовываться полости и происходить осыпи, а значит не исключены сейсмические проявления.

О проекте рекультивации Коркинского разреза в ходе круглого стола рассказал член научно-технического совета Комиссии по экологии и охране окружающей среды ОП РФ, заместитель директора ФГБУ «ВНИИ Экология» Александр Соловьянов. По его словам, Коркинский разрез — это очень крупный объект накопленного вреда, и так просто эту проблему не решить. За годы его работы, по оценкам эксперта, было вынуто около 20 — 25 кубокилометров породы. Кроме того, работы на разрезе до сих пор не прекращены, а владелец карьера так и не обозначил готов ли он участвовать в рекультивации и финансировать ее.

Представители РМК предлагают рекультивировать карьер, путем засыпки его отходами Томинского ГОК, которые будут образовываться при добыче и обогащении медной руды.

«При изъятии медной руды, будет образовываться пульпа, содержащая отработанную породу и элементы химических веществ, которые нужны для обогащения, и потом эти отходы по пульпопроводу будут гнать в разрез и постепенно закроют его дно. Потом будут закреплены откосы и карьер заполнен водой. В результате, образуется озеро с укрепленными берегами. В соответствие с их оценками, класс опасности этих отходов пятый, то есть самые низкие по классу опасности отходы», — рассказал Александр Соловьянов.

При этом он отметил, что РМК готовы профинансировать проект, поскольку им необходимо решить свои проблемы с отходами производства. «Здесь не идет речь о чистой благотворительности, поскольку они решают проблемы своих отходов», — добавил он.

Кроме того, нерешенным остается вопрос эндогенных пожаров. «Если при всех этих технологиях, не будут ликвидированы пожары, то окончательного спокойствия региону это не даст. Потому что, если эти пожары будут продолжаться, тогда выгорая уголь, будет образовывать полости, значит будет оседать порода, будут происходить осыпи, и в некоторых случаях даже могут быть сейсмические проявления. Когда РМК у нас выступали, я задавал им вопрос, что будет с эндогенными пожарами, каким образом они собираются решить эту проблему, пока ответа на этот вопрос они не имеют», — подчеркнул представитель ОП РФ.

Эксперт добавил, что прежде чем продвигать свою идею, «пока еще никем не одобренную», РМК должна провести серьезные геологические исследования. «Не ликвидировав эти пожары, проводить другого рода работы просто опасно, потому что может продолжаться осыпь и будут происходить дальше провалы породы», — добавил он.

Экс-депутат Госдумы, председатель общественного фонда «Гражданин» Максим Шингаркин и тележурналист, путешественник-экстремал Тимофей Баженов выступили в поддержку предложенного РМК проекта. По мнению общественников, найти другие способы рекультивации карьера просто невозможно, кроме того, отходы Томинского ГОК, по их словам, абсолютно безопасны.

По словам Шингаркина, на рекультивацию разреза необходимо около 30 млрд рублей, а большая часть породы карьера, которую можно было бы использовать для рекультивации, «сгорела в топках российской промышленности».

«Вскрышные породы, которые есть рядом, это капля в море, даже если разобрать проросшую лесом гору, она с трудом покроет только самый низкий ярус. Томинский ГОК является источником поступления этих материалов в значительном количестве, это инертные породы. Сегодня они и так есть, а когда медь будет изъята, они станут более безопасными, они будут находиться в пастообразной форме и их можно доставлять», — считает он.

«Пульпа — это песок, размешенный с водой. Я в пульпе купался, ходил по ней и даже пробовал на вкус. Могу сказать, что никакого негативного влияния данный песок не оказал на мой организм. Субъективно, могу сказать, что данная субстанция безопасна для человеческого здоровья», — добавил Баженов.

По мнению общественников, только проект РМК поможет решить проблемы жителей Розы, которые живут в катастрофических условиях. По словам жительницы Розы Ольги Паниной, для жителей поселка проживание вблизи разреза это катастрофа. Из-за взрывных работ разваливаются дома и разрушена канализация. У людей легочные, аллергические и онкологические заболевания, кроме того, очень большая смертность.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод заверил, что СПЧ изучит проблему и доведет ее до сведения советника президента.

«Да, мы видели сюжеты по телевидению, что над Челябинском смог, читали критические статьи, но то насколько запущена проблема, в частности, по Коркинскому разрезу, до какого состояния доведены люди, объем и последствия всех этих влияний вредных химических веществ, это конечно, ужасно. Это заслуживает того, чтобы совет по правам человека вмешался в эту проблематику. Я думаю, что совет должен будет сделать специальное заявление по этой проблематике. Все материалы, которые будут собраны, все это ляжет на стол юристов, и надо посмотреть почему бездействуют органы исполнительной власти и прокуратуры. К сожалению прекрасный город Челябинск стал нарицательным понятием, связанным с неблагополучной экологической обстановкой. Конечно, дальше это терпеть нельзя, ради жителей и их здоровья надо этот порочный круг разрывать», — подчеркнул он.

Добавим, что сразу после круглого стола Александр Брод отправился в поселок Роза, где посетит Коркинский разрез и лично оценит условия проживания жителей.