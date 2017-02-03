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06:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске отменили 27 частных маршруток

Это сделано с 1 января в рамках оптимизации транспортной пассажирской сети.

Теперь горожане вынуждены мерзнуть на остановках в ожидании муниципальных автобусов и добираться на работу с пересадками.

Горожане уже завалили департамент транспорта жалобами. На дорогу до работы у многих жителей отдаленных микрорайонов стало уходить в два раза больше времени и денег. Наибольшее негодование среди омичей вызвала отмена маршрута 322, проходившего почти через весь город и соединявшего сразу несколько отдаленных микрорайонов. Чтобы не опаздывать на работу или учебу, многие вынуждены вставать на час раньше или брать такси.

Транспортная система Омска находится в критическом состоянии уже на протяжении нескольких лет. Долги муниципальных пассажирских предприятий перед кредиторами превысили 300 миллионов рублей и продолжают расти. Из-за несвоевременных расчетов с поставщиками у ПАТП периодически блокируют счета и в городе наступает транспортных коллапс. Износ автобусов, троллейбусов и трамваев между тем давно превысил 90 процентов.

По данным мэрии, кризисная ситуация связана с тем, что ПАТП годами работают в убыток. Объемы перевозки пассажиров муниципальными предприятиями стремительно падают. К примеру, в 2016 году пассажиропоток снизился почти на 18 процентов.

Сегодня в Омске ежедневно выходит на линию всего 600 автобусов и троллейбусов, которые перевозят лишь 35 процентов горожан. А ведь еще 4 года назад муниципалы перевозили 65 процентов омичей.

Транспортники неоднократно сетовали на то, что частные предприниматели отбирают у них хлеб. Маршрутки заполняют городские магистрали в часы пик и собирают с остановок пассажиров перед самым приходом автобуса. В результате департамент транспорта и принял решение о том, чтобы убрать с дорог 27 частных «дублеров».

Теперь горожане вынуждены мерзнуть на остановках в ожидании муниципальных автобусов.

Однако спустя месяц после нововведений стало ясно, что муниципальный транспорт с возросшей нагрузкой не справляется. Чтобы пересадить пассажиров с частного транспорта на муниципальный, специалисты удлинили или изменили оставшиеся маршруты, добавили на них дополнительные автобусы, но очевидно, что от этого городская транспортная сеть лучше работать не стала.

Оставшиеся не у дел предприниматели обратились в суд и в антимонопольную службу. Владельцы «ликвидированных» маршруток считают, что городские власти таким образом пытаются ограничить конкуренцию на дорогах. Законность действий чиновников в настоящее время проверяет и прокуратура.

В свою очередь в департаменте транспорта уверяют, что отмена 27 коммерческих маршрутов на осуществлении перевозочного процесса не сказалась.

— Выручка муниципальных перевозчиков заметно возросла, — констатирует глава департамента транспорта Алексей Мартыненко. — Постепенно увеличивается и пассажиропоток.

Чиновники уже заявили о том, что готовы расторгнуть договоры еще с рядом частных перевозчиков. Причина: невыполнение условий договоров по замене малогабаритных маршрутных такси вместимостью до 15 человек на более вместительные автомобили.

Тем временем горожане отмечают, что «ликвидированные» маршрутки продолжают работать на городских улицах — но уже нелегально. При этом перевозчики «назло» мэрии берут с пассажиров не 25 рублей за поездку, а всего 20.

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