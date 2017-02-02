Минтранс России предлагает приватизировать речные порты

Принятие законопроекта ускорит передачу права собственности государственных речных портов собственникам, которые обеспечат их восстановление и надлежащее содержание.

Ведомство предлагает проводить конкурсы по продаже портов с установлением начальной цены продажи в размере 1 руб. Если порт не был продан на первом этапе, то приватизация объекта проводится путем продажи на аукционе с установлением начальной цены в размере 1 руб.

Подготовленный Минтрансом законопроект реализует поручения президента по итогам заседания президиума Государственного совета 15 августа 2016 года.