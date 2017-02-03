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10:30 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Специальная группа будет контролировать стоимость и качество продуктов на Дону

В Ростовской области будет создана специальная мониторинговая группа, все действия которой рассчитаны на то, чтобы донская продукция была достойно представлена на прилавках сетевых магазинов, цена для потребителей была более низкой, а качество высоким.

Потребители Дона не должны переплачивать за товары, а завышенные наценки в торговых сетях контролируют специалисты Ростовской региональной мониторинговой группы «Честная цена» под руководством депутата Государственной Думы Алексея Кобилева.

После внесенных изменений в федеральный закон «Об основах регулирования торговой деятельности» с 1 января 2017 года взаимодействия между производителями-поставщиками и представителями торговых сетей должны стать прозрачными.

«Задача мониторинговой группы в том, чтобы не было жёстких перегибов как со стороны торговых сетей, так и производителей. Это необходимо для того, чтобы участники вели диалог в рамках закупочных сессий, в рамках персональной работы и находили консенсус», — поясняет директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

На встрече в Торгово-промышленной палате области собрались коллеги по бизнесу — донские производители и ритейлеры. Вопросов масса: требуют ли с производителей в супермаркетах плату за торговую полку, какие цены на свою продукцию производители наблюдают в магазинах, достаточно ли торговых площадок для сбыта отечественной продукции?

«Это забота власти, мы здесь говорим о том, как сделать лучше нашему потребителю, как выполнить закон и сделать так, чтобы невыполнение закона несло за собой ответственность», — комментирует депутат Государственной Думы России Алексей Кобилев.

Тем временем, наценки в торговых сетях области, в зависимости от разных товарных групп, сегодня составляют от 20-ти и до 70-ти процентов.

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