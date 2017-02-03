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01:36 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: Трамп намерен запретить Coca-Cola работать в Мексике

МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может встретиться с руководством всемирно известной компании Coca-Cola и потребовать прекратить или, по крайней мере, резко снизить производство продукции в Латинской Америке, в первую очередь в Мексике.

Согласно данным опубликовавшего эту информацию портала Denuncia Leaks, возможные планы Трампа объясняются недавними действиями Coca-Cola, которая присоединилась к кампании против антииммигрантской политики нового главы США. Так, производитель газированных напитков запустил в интернете акцию #OrgullosoDeSer (Горжусь быть), целью которой является показать, что латиноамериканские выходцы в США горды своей идентичностью. Компания также сняла соответствующий клип.

Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. На прошлой неделе он подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

Мексиканская компания Coca-Cola FEMSA считается сейчас крупнейшим производителем одноименного популярного газированного напитка в Латинской Америке. Примечательно, что после появления информации о возможных претензиях Трампа пользователи социальных сетей встретили это известие одобрительно. По их мнению, запрет на работу Coca-Cola в Мексике может снизить число страдающих различными заболеваниями, связанными с потреблением газированных напитков.

Проблема с лишним весом для мексиканцев является в первую очередь вопросом кулинарных привычек. С детства жители страны привыкают к не самой здоровой пище — такосам (кукурузным лепешкам с различными начинками), которые сами по себе являются очень калорийными. При этом большая часть жителей Мексики запивает подобную еду газированными сладкими напитками, что усугубляет эффект.

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