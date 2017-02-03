СМИ: Трамп намерен запретить Coca-Cola работать в Мексике
МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может встретиться с руководством всемирно известной компании
МЕХИКО, 3 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ближайшие дни может встретиться с руководством всемирно известной компании
Согласно данным опубликовавшего эту информацию портала Denuncia Leaks, возможные планы Трампа объясняются недавними действиями
Сразу после вступления в должность президент США Дональд Трамп отдал распоряжение начать строительство стены на границе с Мексикой. На прошлой неделе он подписал указ, который приостанавливает прием беженцев на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в Соединенные Штаты лиц из Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.
Мексиканская компания
Проблема с лишним весом для мексиканцев является в первую очередь вопросом кулинарных привычек. С детства жители страны привыкают к не самой здоровой пище — такосам (кукурузным лепешкам с различными начинками), которые сами по себе являются очень калорийными. При этом большая часть жителей Мексики запивает подобную еду газированными сладкими напитками, что усугубляет эффект.