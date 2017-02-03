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01:52 (мск), источник: ТАСС

Основатель Uber вышел из консультативной группы при президенте США

НЬЮ-ЙОРК, 3 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Основатель американской компании Uber, предоставляющей услуги по онлайн-вызову такси, Тревис Каланик вышел из состава консультативной предпринимательской группы при президенте США Дональде Трампе.

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным его источников, Каланик в течение последних дней подвергался жесткой критике за согласие сотрудничать с новой администрацией и конкретно с Трампом. Заседание остальных советников в Вашингтоне с участием главы государства запланировано на сегодня.

Помимо Каланика, в состав Форума стратегии и политики при президенте США, входят, в частности, глава компаний SpaceX Илон Маск и Индра Нуйи из PepsiCo. Форум был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний ведущих предпринимателей США с главой государства.

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