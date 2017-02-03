Основатель Uber вышел из консультативной группы при президенте США

Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По данным его источников, Каланик в течение последних дней подвергался жесткой критике за согласие сотрудничать с новой администрацией и конкретно с Трампом. Заседание остальных советников в Вашингтоне с участием главы государства запланировано на сегодня.

Помимо Каланика, в состав Форума стратегии и политики при президенте США, входят, в частности, глава компаний SpaceX Илон Маск и Индра Нуйи из PepsiCo. Форум был образован в декабре прошлого года с целью проведения регулярных совещаний ведущих предпринимателей США с главой государства.