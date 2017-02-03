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04:11 (мск), источник: Губерния онлайн

На достройку перинатального центра в Хабаровске выделили почти 300 млн рублей

Этой суммы хватит, чтобы закончить работы в акушерском корпусе.

Источник: Губерния онлайн

На достройку акушерского корпуса хабаровского перинатального центра из федерального бюджета выделили 287 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что строительство корпуса ведется с 2014 года. Однако весь 2016 год проект был заморожен из-за отсутствия финансов — в федеральном бюджете не заложили соответствующие деньги.

«После реконструкции в перинатальном центре будут оказывать полный цикл высокотехнологичной помощи беременным и детям. Он обеспечивает самое современное лечение тем, у кого есть отклонения в состоянии здоровья и патологии беременности. Это необходимо и для сокращения младенческой смертности, и для увеличения рождаемости, и для повышения качества жизни молодых мам и их малышей», — отметила начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Итоговая стоимость реконструкции составит почти 1,3 млрд рублей, закончить работы планируют в этом году.

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