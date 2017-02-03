На достройку перинатального центра в Хабаровске выделили почти 300 млн рублей

На достройку акушерского корпуса хабаровского перинатального центра из федерального бюджета выделили 287 млн рублей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

Напомним, что строительство корпуса ведется с 2014 года. Однако весь 2016 год проект был заморожен из-за отсутствия финансов — в федеральном бюджете не заложили соответствующие деньги.

«После реконструкции в перинатальном центре будут оказывать полный цикл высокотехнологичной помощи беременным и детям. Он обеспечивает самое современное лечение тем, у кого есть отклонения в состоянии здоровья и патологии беременности. Это необходимо и для сокращения младенческой смертности, и для увеличения рождаемости, и для повышения качества жизни молодых мам и их малышей», — отметила начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Итоговая стоимость реконструкции составит почти 1,3 млрд рублей, закончить работы планируют в этом году.