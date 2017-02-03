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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Инвестора для строительства ледовой арены в Новосибирске выберут летом 2017 года

Новосибирская область станет инкубатором будущих звёзд хоккея. Вместе с новой ледовой ареной в городе хотят построить несколько центров подготовки спортсменов. Об этом при подписании меморандума о взаимодействии заявил губернатор.

Владимир Городецкий, губернатор Новосибирской области: «Сегодня сформирована общая структура, концепция проекта. Намечены согласованные этапы дальнейшего взаимодействия и сроки реализации. Поэтому мы считаем, что сегодня есть основания сделать этот важный шаг, подписать меморандум о взаимопонимании по комплексному освоению территории и дальнейшим конкретным действиям».

Проект создания арены и федеральных хоккейных центров будет комплексным. В него включены не только спортивные объекты, но и жилые дома, школы и детские сады, а также новая станция метро. Основной инвестор, правда, пока не известен. Его определят на аукционе. Победитель будет иметь право застройки всего комплекса, но по условиям контракта будет обязан возвести многофункциональную арену на 10 тысяч мест. Новый объект призван стать одним из крупнейших за Уралом. Именно в нём будут принимать через 6 лет молодежный Чемпионат мира по хоккею. Если соответствующую заявку Новосибирска одобрит международная федерация.

Виталий Стаин, бывший тренер ХК «Сибирь», мастер спорта СССР, заслуженный тренер БССР: «Конечно, сомнения определенные есть. Но я думаю, что слишком много внимания уделяли этой Арене. И Путин даже выступал. И президент олимпийского комитета был здесь у нас. И руководство области и мэр — все за. Я думаю, что все-таки, наверно, Арена будет!».

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