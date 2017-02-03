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07:15 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске закрывают единственный мусорный полигон

Компании-перевозчики получили уведомление — с 6 февраля полигон в Надеждино не принимает мусор.

2 февраля компании, занимающиеся вывозом мусора из областного центра на полигон в Надеждино, получили от ООО «ЖКХ «Сервис» уведомление о прекращении с 6 февраля 2017 года деятельности полигона, сообщают «Коммерческие вести».

В письме решение объясняется необходимостью переоформить лицензию «ЖКХ «Сервис» на сбор, транспортировку и размещение отходов — со ссылкой на постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Уведомление, которое грозит городу очередным мусорным коллапсом, подписано управляющим ООО «ЖКХ «Сервис» Владимиром Кобой.

Фактически последний рабочий день остался для решения «мусорной» проблемы, иначе в понедельник городу может грозить коллапс, ведь других полигонов рядом в Омске просто не существует.

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