В неуплате налогов на 15 млн рублей обвиняют ООО «Жизнь» в Иркутске

В Свердловский районный суд на рассмотрение поступило уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Жизнь» Г., который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщается на сайте суда, являясь руководителем организации, Г. вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Жизнь» прав на налоговые льготы. Ущерб от преступления составил 15 млн рублей.