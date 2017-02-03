В Уфе на трех площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки

Ярмарки будут работать на трех площадках:

— на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 — на площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21 — на аллее по улице Рыльского (от Гагарина, 33 до Рыльского, 14).

Режим работы ярмарок: с 10 до 16 часов.