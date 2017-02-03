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06:59 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Братска признал вину за срыв подключения к отоплению трех домов для переселенцев

Непрохождение энергоаудита стало причиной патовой ситуации с теплоснабжением.

Источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Брастка Сергей Серебренников признал, что власти города опоздали с проведением процедуры энергоаудита. По этой причине в понедельник, 6 февраля, три дома для переселенцев на улице Горького могут остаться без тепла. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Проведение энергоаудита — достаточно новая норма. Кроме того она затратная и продолжительная. Эту работу должен был провести застройщик. Поскольку был конец года, и ни у кого не было денег, мы попросили “Иркутскэнерго” отсрочить введение ограничения до конца первого квартала. Но 31 января выдали предписание. Оно стало для нас неожиданным. В Братске всего одна фирма, которая делает энергоаудит. Признаем, многое мы не сделали вовремя», — рассказал мэр.

Напомним, три дома, построенных по программе переселения на улице Горького в Братске, рискуют остаться без отопления в разгар зимы из-за ряда нарушений. В частности, это связано с непродлением временного доступа к тепловым установкам. ТЭЦ-6 должна была отключить от тепловых сетей новостройки 1 февраля, но мэрия Братска попросила отсрочить введение ограничения до понедельника, 6 февраля.

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