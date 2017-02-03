Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
За несколько часов фото певицы собрало миллионы лайков
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
На широкую ногу: Джонни Депп тратит $30 тысяч в месяц на вино
Экс-возлюбленная Телегина высказалась о его романе с Пелагеей
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
07:04 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Мурманских моряков задержали в Находке из-за отсутствия страховки

Судно «Георгий Седов» (порт приписки Мурманск) задержали в порту Находки из-за отсутствия у экипажа страховки на случай, если моряки останутся без помощи. Об этом «Интерфаксу» сообщил председатель дальневосточного отделения Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) Николай Суханов.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Отсутствие таких документов может стать основанием для задержания судна, что и произошло с «Георгием Седовым», — заявил он.

Теплоход останется в приморском порту до тех пор, пока компания не застрахует моряков. Кроме того, в профсоюзе призвали экипаж вступить в РПСМ и подписать договор для защиты их интересов, рассказал Суханов.

С 18 января в силу вступили новые правила — страховка должны быть на всех судах мира. Теперь если судовладелец не покрывает расходов, связанных с репатриацией моряка, член экипажа может обратиться в страховую компанию, и уже она понесёт соответствующие расходы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Власти Архангельской области предложили рыбопромышленникам ДФО везти улов по Севморпути
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
МВД намерено изменить процедуру освидетельствования на опьянение
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь