Мурманских моряков задержали в Находке из-за отсутствия страховки

«Отсутствие таких документов может стать основанием для задержания судна, что и произошло с «Георгием Седовым», — заявил он.

Теплоход останется в приморском порту до тех пор, пока компания не застрахует моряков. Кроме того, в профсоюзе призвали экипаж вступить в РПСМ и подписать договор для защиты их интересов, рассказал Суханов.

С 18 января в силу вступили новые правила — страховка должны быть на всех судах мира. Теперь если судовладелец не покрывает расходов, связанных с репатриацией моряка, член экипажа может обратиться в страховую компанию, и уже она понесёт соответствующие расходы.