Иностранные компании начали выводить бизнес из Китая

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, Seagate далеко не единственный и не первый иностранный инвестор, решивший покинуть Китай. Согласно исследованию, проведенному фирмой Bain & Company совместно с Американо-китайской торговой палатой, примерно четверть из 532 членов палаты уже закрыли свои производства в этой стране или собираются сделать это в ближайшее время.

Главными причинами набирающего силу оттока иностранных инвесторов из КНР называют все более высокие налоги на предпринимательскую деятельность иностранцев, быстрый рост стоимости рабочей силы и растущую конкуренцию со стороны местных производителей. После 37 лет присутствия на китайском производственном рынке в 2015 году закрыла здесь все свои телевизионные заводы японская корпорация Panasonic. В ноябре 2016 года Sony продала свою долю в предприятии по производству электронной бытовой техники в Гуанчжоу. Тогда же объявил о закрытии бизнеса в Китае известный британский производитель массовой одежды Marks & Spencer. Чуть ранее в список покинувших Китай вошли такие известные фирмы, как Metro AG, L'Oreal, Microsoft, Sharp, Revlon.

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