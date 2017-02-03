Порт Ванино оштрафовали за выбросы угольной пыли

Предприятие признано виновным по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ — Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения.

Введенный в январе запрет на работу дробилок в порту решено продлить до полного устранения вредных выбросов. Тихоокеанскому морскому управлению Росприроднадзора поручено держать вопрос с загрязнением поселка пылью на постоянном контроле.

После многочисленных жалоб жителей и обращения к президенту транспортная прокуратура провела проверку в порту Ванино. Суд обязал руководство порта возвести вокруг складов угля стенки, предотвращающие просыпание груза и утвердить новые нормативы предельно-допустимых выбросов.

Чтобы гасить облако пыли, руководство порта закупило 8 снегогенераторов, однако местные жители настаивали на замене «допотопного» оборудования на предприятии. В воскресенье 29 января они запланировали митинг.