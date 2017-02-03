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07:17 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Порт Ванино оштрафовали за выбросы угольной пыли

Суд по иску Росприроднадзора оштрафовал ОАО «Порт Ванино» на 250 тыс. рублей после жалоб граждан на загрязнение воздуха от перевалки угля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Источник: ИТАР-ТАСС

Предприятие признано виновным по ч.1 ст. 8.21 КоАП РФ — Выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального разрешения.

Введенный в январе запрет на работу дробилок в порту решено продлить до полного устранения вредных выбросов. Тихоокеанскому морскому управлению Росприроднадзора поручено держать вопрос с загрязнением поселка пылью на постоянном контроле.

После многочисленных жалоб жителей и обращения к президенту транспортная прокуратура провела проверку в порту Ванино. Суд обязал руководство порта возвести вокруг складов угля стенки, предотвращающие просыпание груза и утвердить новые нормативы предельно-допустимых выбросов.

Чтобы гасить облако пыли, руководство порта закупило 8 снегогенераторов, однако местные жители настаивали на замене «допотопного» оборудования на предприятии. В воскресенье 29 января они запланировали митинг.

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