Первый в Красноярске гипермаркет «Магнит» прекращает свою работу

В Красноярске закрывается гипермаркет «Магнит» на пр. Металлургов. Фотография объявления появилась в социальных сетях.

В сообщении сказано, что магазин прекращает свою работу 13 февраля. Покупателям предлагают воспользоваться услугами «Магнита» на ул. Телевизорной.

Данных о причинах закрытия нет. Официальные представители гипермаркета пока не комментируют информацию.

Напомним, «Магнит» на пр. Металлургов стал первым в Красноярске гипермаркетом известной сети. Магазин открылся в октябре 2015 года. Спустя некоторое время компания открыла еще один гипермаркет, который расположен на ул. Телевизорной (в районе ТК «На Свободном»).