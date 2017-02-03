Обход Чусового построят за 2, 208 млрд рублей

На аукцион, состоявшийся 30 января 2017 года, поступили две заявки — от ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» (г. Челябинск) и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСПЕЦСТРОЙ» (Пермский край, г. Березники). Участники сделали одинаковое ценовое предложение — 2 208 217 937,45 руб. По результатам рассмотрения вторых частей обе заявки были признаны соответствующими требованиям.

Но поскольку заявка ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» поступила первой, челябинская организация была признана победителем.



Напомним, в октябре прошлого года на заседании краевого парламента был утверждён перечень объектов автодорожного строительства на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Всего было включено 27 объектов, в том числе 14 мостовых и надземных переходов. Реализация строительства трёх объектов (автомобильная дорога Восточный обход Перми 0−9 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 22−25 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 20−22 км) будет осуществляться в рамках концессионного соглашения.

Источник — администрация губернатора Пермского края.