Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Восемь тысяч инфицированных. Репортаж «Медузы» из Орска — города с самым высоким в России уровнем ВИЧ
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Огромный 3-х километровый разлом появился в США (видео)
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Женщине из-за болезни под страхом смерти запретили секс
Сексуальный танец закончился для девушки больницей
Ракета рухнула в жилой сектор: Украина сбила беспилотник ЕС - ДНР
Новейший украинский танк стал героем анекдотов
Светлана Бондарчук поделилась пляжным фото
Анастасия Шубская поздравила маму с днем рождения
СМИ: Британия посылает «охотника на Путина» для демонстрации силы
СМИ: Варшава грозит Киеву разрывом отношений
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
08:07 (мск), источник: NewsKo

Обход Чусового построят за 2, 208 млрд рублей

Сегодня единая комиссия при министерстве по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края подвела итоги электронного аукциона на выполнение работ по строительству автомобильной дороги Обход Чусового с начальной максимальной ценой контракта 2,219 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

На аукцион, состоявшийся 30 января 2017 года, поступили две заявки — от ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» (г. Челябинск) и ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ХИМСПЕЦСТРОЙ» (Пермский край, г. Березники). Участники сделали одинаковое ценовое предложение — 2 208 217 937,45 руб. По результатам рассмотрения вторых частей обе заявки были признаны соответствующими требованиям.

Но поскольку заявка ЗАО «УРАЛМОСТОСТРОЙ» поступила первой, челябинская организация была признана победителем.

Напомним, в октябре прошлого года на заседании краевого парламента был утверждён перечень объектов автодорожного строительства на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. Всего было включено 27 объектов, в том числе 14 мостовых и надземных переходов. Реализация строительства трёх объектов (автомобильная дорога Восточный обход Перми 0−9 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 22−25 км, автомобильная дорога Пермь — Березники 20−22 км) будет осуществляться в рамках концессионного соглашения.

Источник — администрация губернатора Пермского края.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На низких оборотах
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Госдума ограничит встречи депутатов с избирателями
Иран назвал провокацией обвинения в нарушении резолюции СБ ООН
Маккейн призвал Трампа предоставить Киеву летальное оружие
Иностранные компании уходят из Китая
Шварценеггер предложил Трампу «поменяться работами»
МВД намерено изменить процедуру освидетельствования на опьянение
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
В Москве и Петербурге появится «умное жилье»
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Как создать интерьер, который не устареет через 10 лет?
Все россияне получили право на бесплатную землю
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь