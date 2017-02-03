Более 110 млн рублей из бюджета получит Хабаровский край на развитие санитарной авиации

Хабаровск, 3 февраля, AmurMedia.

Правительство Российской Федерации распределило субсидии между регионами на софинансирование закупки авиационных услуг для оказания медицинской помощи проживающим в труднодоступных районах с применением авиации, сообщается на сайте кабмина. Подписанным распоряжением субсидии 2017 года в объеме 3,3 миллиарда рублей распределены между бюджетами 34 субъектов РФ. Как сообщила депутат Законодательной Думы Хабаровского края, региональный координатор проекта «Качество жизни. Здоровье» Ирина Штепа, Хабаровский край на эти цели получит субсидию в размере более 110 млн рублей, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ХРО ВПП «Единая Россия».

«О развитии санитарной авиации говорил в своем ежегодном послании президент Владимир Путин. Сегодня в этом направлении не только со стороны органов власти, но и со стороны партии “Единая Россия” делается очень многое. Нельзя забывать, что средства, выделяемые на развитие этого направления, были заложены в бюджете по инициативе фракции нашей партии в Государственной Думе», — отметила Ирина Штепа.

Решение главы кабмина, прежде всего, поддерживают жители труднодоступных районов региона. Как подчеркнул председатель Собрания депутатов Аяно-Майского района Сергей Альбертовский, для отдаленных и северных территорий Хабаровского края — это значимый шаг.

«Наш район является труднодоступным и малонаселенным. Транспортных автомобильных дорог и магистралей здесь фактически нет. Единственная связь, которая позволяет нам осуществлять сообщение и с краевым центром, и внутри района — это авиасообщение, поэтому развитие санавиации — это большой шаг вперед для нашей системы здравоохранения. Жителям Аяно-Майского района часто требуется квалифицированная медицинская помощь», — уверен Сергей Альбертовский.

Объем необходимых для каждого региона финансовых средств рассчитан минздравом РФ по правилам предоставления соответствующих субсидий на основании заявок регионов, рассчитанных с учетом стоимости дежурства воздушного судна и стоимости летных часов.