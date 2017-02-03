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07:59 (мск), источник: ИА Башинформ

Администрация Уфы опубликовала график уборки снега во дворах на 4 февраля

УФА, 3 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Мэрия Уфы опубликовала график комплексной очистки снега во дворах на 4 февраля.

В Калининском районе работы будут вестись на ул. Интернациональная, 127, 129/1; ул. Свободы, 15; ул. Орджоникидзе, 6, 8, 15; ул. Черниковская, 50/1; ул. Коммунальная, 10/1; ул. Ферина, 17, 17/1; ул. Фронтовых Бригад, 11; ул. Победы, 12, 12/1.

Очистка кровель запланирована на ул. Интернациональная, 125/1, 119, 119/1, 117; ул. Гончарова, 14, 16; ул. Вострецова, 6/1, 8/1; ул. Черниковская, 89/2; ул. Мечетлинская, 5, 4; ул. Кигинская, 1; ул. Ферина, 3, 6; ул. Победы, 11; ул. Маяковского, 24.

В Кировском районе комплексную очистку дворовых территорий проведут по следующим адресам:

ул. Ст. Кувыкина, 8, 18/1, 18/2, 18/3, 29; ул. К. Маркса, 5/2, 5/3, 5/7; ул. Менделеева, 1; ул. Чернышевского, 122, 122/1; ул. С. Перовской, 13/4, 27.

В Демском районе уборка снега во дворах состоится на ул. Правды 3, 25/1, 31/1; ул. Магистральная, 27; ул. Дагестанская, 5, 15/1.

Очистка кровель от снега и наледи запланирована на ул. Левитана, 17; ул. Дагестанская, 13; ул. Мусоргского, 13; ул. Альшеевская, 32а, ул. Новороссийская, 10.

В Октябрьском районе очистка снега с применением спецтехники будет проходить завтра по следующим адресам:

ул. М. Жукова, 2/1, 2/2, 5/1, 22; ул. М. Рыльского, 3, 5, 7, 12; ул. Ю. Гагарина, 10/2; проспект Октября, 56, 56/1, 56/2, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5, 126/6; Лесной проезд, 6.

В Ленинском районе уборка дворов от снега пройдет по следующим адресам: ул. К. Маркса, 51, пл.3; ул. Революционная, 16; ул. М. Карима, 50; ул. Ахметова, 318/1; ул. М. Гафури, 15.

Также планируется комплексная очистка кровель, балконных, подъездных козырьков жилых домов от снега и наледи на ул. К. Маркса, 33, 41, 43; ул. Революционная, 16; ул. М. Карима, 50; ул. Султанова, 29.

В Советском районе очистка снега с применением спецтехники будет вестись по следующим адресам: ул. Комсомольская, 100; ул. К. Маркса, 67; ул. Цюрупы, 110/1; ул. Бабушкина, 52; проспект Октября, 9; ул. 8 Марта, 14; ул. Бессонова, 27; ул. Менделеева, 151, 153; ул. Р. Зорге, 28/2.

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