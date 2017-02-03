Новое здание Пермского кадетского корпуса построит ООО «Камастрой»

Помимо учебных кабинетов, лаборантских, лекционных аудиторий, аудиторий для групповых занятий в здании будут размещены коворкинг-центр, кабинеты автодела, медицинской подготовки, огневого дела. Также в новом учебном корпусе разместится библиотека на 250 мест с медиатекой, кабинеты персонала и медицинские помещения.

Стоимость работ составила 247,9 млн руб. Строительство должно завершиться в январе 2018 года. Госконтракт был заключён 1 февраля 2017 года.

Напомним, в прошлом году в Пермском кадетском корпусе было завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивной площадкой и спального корпуса. В настоящее время в корпусе ведётся реконструкция инженерных сетей.

Источник — администрация губернатора Пермского края.