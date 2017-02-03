Новое здание Пермского кадетского корпуса построит ООО «Камастрой»
Четырёхэтажный учебный корпус площадью более 7 тыс. кв. м на 456 учащихся построит ООО «Камастрой».
Четырёхэтажный учебный корпус площадью более 7 тыс. кв. м на 456 учащихся построит ООО «Камастрой».
Помимо учебных кабинетов, лаборантских, лекционных аудиторий, аудиторий для групповых занятий в здании будут размещены
Стоимость работ составила 247,9 млн руб. Строительство должно завершиться в январе 2018 года. Госконтракт был заключён 1 февраля 2017 года.
Напомним, в прошлом году в Пермском кадетском корпусе было завершено строительство
Источник — администрация губернатора Пермского края.