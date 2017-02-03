Курс тенге обновил годовой рекорд

Курс нацвалюты составил 322,15 тенге за доллар по итогам утренних торгов на KASE, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Дневные торги 2 февраля завершились ценой в 325 тенге за доллар. Таким образом, курс нацвалюты укрепился на 3 тенге. На подобном уровне в последний раз курс держался более года назад.

По информации KASE, на утренней сессии минимальный курс сложился на уровне 321,68 тенге за доллар, максимальный — 324,00. Объем торгов составил 51,9 миллиона долларов при 147 сделках.

По состоянию на 10.50 по времени Астаны, по данным биржи ICE, 3 февраля стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составила 56,8 доллара за баррель, вновь откатившись с уровня 57 долларов за «бочку», который был пройден днем ранее.