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08:49 (мск), источник: Интерфакс

Власти одобрили продление «салатовой» ветки метро до Лианозово и «красной» в Коммунарку

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — На заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, которое провел мэр Сергей Собянин, одобрены проекты планировки двух новых участков Московского метрополитена.

Источник: РИА "Новости"

«Люблинско-Дмитровская линия метро будет продлена на север до железнодорожной платформы “Лианозово”, а Сокольническая — на юг от станции “Саларьево” в Коммунарку», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе мэра и правительства столицы.

После открытия станции «Селигерская» Люлинско-Дмитровской линии, которую планируется достроить в этом году, строители приступят к прокладке тоннелей и сооружению станций следующего участка «салатовой» ветки. Проект планировки предусматривает продление Люблинско-Дмитровской линии метро до платформы «Лианозово» Савеловского направления МЖД.

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Протяженность нового участка составит порядка 3,1 км с двумя станциями «Улица 800-летия Москвы» и «Дмитровское шоссе». Продление Люблинско-Дмитровской линии метро позволит улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих граждан районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово.

Всего в зоне влияния проектируемого участка метро проживают порядка 170 тыс. человек и работает 50 тыс., из которых 75 тыс. жителей и 20 тыс. работающих получат метро в пешей доступности.

Кроме того, планируется создание транспортно-пересадочного узла, объединяющего станцию метро «Дмитровское шоссе», платформу «Лианозово» и остановки наземного городского пассажирского транспорта.

Проект планировки нового участка Люблинско-Дмитровской линии будет направлен на публичные слушания.

Новый участок Сокольнической линии метро пройдет параллельно строящейся трассе Солнцево-Бутово-Видное, в основном в наземном исполнении. Общая протяженность проектируемого участка составит 9,4 км с четырьмя станциями: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово».

Конечная станция «Столбово» будет пересадочной с одноименной станцией проектируемой линии метро «Улица Новаторов» — «Столбово».

Таким образом, в перспективе административно-деловой центр «Коммунарка» будет обслуживаться не одной, а двумя линиями метро. Кроме того, продление Сокольнической линии в Коммунарку значительно улучшит транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новой Москвы. Ожидается, что к 2020 году на этой территории будет проживать до 200 тыс. и работать до 190 тыс. человек.

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