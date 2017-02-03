Курс валют на 3 февраля 2017 года
Молдавский лей укрепляется по отношению к евро. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
Молдавский лей укрепляется по отношению к евро. Национальный банк установил на сегодня следующие курсы валют.
На три бана меньше стоит евро, его оценивают в 21 лей 54 бана. Значение американского доллара снизилось на пять банов и составляет 19 леев 93 бана.
Румынский лей не изменился и стоит четыре лея 75 банов. Украинская гривна подешевела на один бан и торгуется по 73 бана.
На прежней позиции остался российский рубль — его оценивают в 33 бана.