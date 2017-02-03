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10:35 (мск), источник: АиФ Красноярск

Фермеры Красноярского края получат до 30 млн. рублей на животноводство

Объём господдержки семейных животноводческих ферм растёт практически ежегодно.

Источник: Reuters

Грант на развитие семейных животноводческих ферм будет увеличен до 30 млн. рублей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Красноярского края.

Финансирование получат фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота на мясо и на молоко. Сумма грантовой поддержки других направлений животноводства останется на прежнем уровне — это 21,6 млн. руб.

Объём господдержки семейных животноводческих ферм растёт практически ежегодно, отметил министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов. Так, в 2014—2015 годах на развитие фермерских хозяйств край заложил 32 млн рублей, в 2016 году — 54,1 млн рублей, в 2017 — 60,9 млн рублей.

«В 2016 общая сумма грантовой господдержки малых форм хозяйствования в Красноярском крае за счет федеральных и краевых средств составила более 340 млн. рублей. Помощь была оказана 10 главам КФХ на развитие семейных животноводческих ферм, 53 начинающим фермерам, 5 кооперативам и 3 главам КФХ на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. В результате в прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России», — рассказал Шорохов.

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