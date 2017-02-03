Фермеры Красноярского края получат до 30 млн. рублей на животноводство
Объём господдержки семейных животноводческих ферм растёт практически ежегодно.
Объём господдержки семейных животноводческих ферм растёт практически ежегодно.
Грант на развитие семейных животноводческих ферм будет увеличен до 30 млн. рублей, сообщили в
Финансирование получат фермеры, которые занимаются разведением крупного рогатого скота на мясо и на молоко. Сумма грантовой поддержки других направлений животноводства останется на прежнем уровне — это 21,6 млн. руб.
Объём господдержки семейных животноводческих ферм растёт практически ежегодно, отметил министр сельского хозяйства региона Леонид Шорохов. Так, в 2014—2015 годах на развитие фермерских хозяйств край заложил 32 млн рублей, в 2016 году — 54,1 млн рублей, в 2017 — 60,9 млн рублей.
«В 2016 общая сумма грантовой господдержки малых форм хозяйствования в Красноярском крае за счет федеральных и краевых средств составила более 340 млн. рублей. Помощь была оказана 10 главам КФХ на развитие семейных животноводческих ферм, 53 начинающим фермерам, 5 кооперативам и 3 главам КФХ на развитие несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности. В результате в прошлом году за эффективную реализацию мероприятий грантовой поддержки малых форм хозяйствования Красноярский край получил серебряную медаль Минсельхоза России», — рассказал Шорохов.