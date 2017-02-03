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09:02 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Банковские карты могут не работать в ночь с пятницы на субботу

Клиентам некоторых банков в ночь с пятницы на субботу стоит быть готовыми к нестабильной работе пластиковых карточек, сообщил на своем сайте процессинговый центр.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сложности при расчетах за товары и услуги, а также при снятии наличных вероятны с 2 до 6 часов из-за технических работ.

Непродолжительные перерывы возможны в обслуживании владельцев карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра. Также перебои могут затронуть организации торговли и сервиса, пункты выдачи наличных, банкоматы, инфокиоски, принадлежащие банкам, которые подключены к аппаратно-программному комплексу центра.

О затруднениях при оплате покупок и снятии наличных уведомили клиентов БПС-Сбербанк, Беларусбанк, Паритетбанк, Белорусский народный банк, Франсабанк, БСБ Банк, Белинвестбанк, Цептер Банк, пишет tut.by.

Перебои не затронут обладателей карт тех банков, которые имеют собственные процессинговые центры или пользуются услугами материнских процессинговых центров.

Подготовила Юлия РАК.

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