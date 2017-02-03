Банковские карты могут не работать в ночь с пятницы на субботу
Клиентам некоторых банков в ночь с пятницы на субботу стоит быть готовыми к нестабильной работе пластиковых карточек, сообщил на своем сайте процессинговый центр.
Клиентам некоторых банков в ночь с пятницы на субботу стоит быть готовыми к нестабильной работе пластиковых карточек, сообщил на своем сайте процессинговый центр.
Сложности при расчетах за товары и услуги, а также при снятии наличных вероятны с 2 до 6 часов
Непродолжительные перерывы возможны в обслуживании владельцев карточек банков, пользующихся услугами Банковского процессингового центра. Также перебои могут затронуть организации торговли и сервиса, пункты выдачи наличных, банкоматы, инфокиоски, принадлежащие банкам, которые подключены к
О затруднениях при оплате покупок и снятии наличных уведомили клиентов
Перебои не затронут обладателей карт тех банков, которые имеют собственные процессинговые центры или пользуются услугами материнских процессинговых центров.
Подготовила Юлия РАК.