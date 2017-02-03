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09:18 (мск), источник: VN.RU

Цены на квартиры снижаются в Новосибирске

В Новосибирске подешевела недвижимость. Сейчас однокомнатную квартиру на окраине можно приобрести дешевле, чем это было полгода назад. Журналисты ОТС узнали, почему падает цена на квадратные метры.

Светлана Сизикова — риэлтор с 13-летним стажем. За годы работы помогла продать и купить сотни квартир. Говорит, что сейчас не самое тяжелое время — спрос на жилье есть. Вот только покупателям и продавцам приходится идти на уступки.

— На каждый объект — свой покупатель. Бывают такие ситуации, когда квартиру смотрят очень часто, но предложений продавцу не поступает. Бывает, наоборот: квартира стоит, просмотров нет, а потом приходит покупатель и сразу же объект приобретает, — рассказывает Светлана Сизикова.

Цены на квартиры активно снижаются. По мнению экспертов, сейчас они достигли уровня десятилетней давности. Например, однокомнатная в Кировском районе стоит в среднем миллион 400тысяч рублей. Дешевле, чем пару лет назад, на 300 тысяч. Тем, кто собирается продавать, конечно, невыгодно, а вот покупателям только на руку.

Главным фактором при выборе жилья остается транспортная доступность. Поэтому квартиры у метро стабильно дорогие. Однокомнатная по линии метро равна по цене двухкомнатной в спальном районе.

Квартир, купленных в кредит, в разы больше, чем за наличный расчет. Еще одна тенденция — студии перестали пользоваться популярностью. Самые продаваемые — двухкомнатные квартиры. Заметно просели новостройки. Все дело в том, что, несмотря на общее падение цен, застройщики не готовы менять стоимость квадрата.

— Количество сделок с квартирами на вторичном рынке существенно превышает сделки с новостройками. Этому есть объяснения: в связи с корректировкой цен на вторичном рынке можно купить квартиру в доме пятилетней давности с ремонтом за те же деньги, что застройщик предлагает в новом доме под самоотделку и со сдачей через полгода, — комментирует президент Ассоциации риэлторов Новосибирска Александр Чернокульский.

Еще немаловажный фактор — люди боятся, что дом станет долгостроем. Аналитики пока прогнозов не делают. Рынок нестабилен, а это значит, что любые политические и экономические волнения могут ситуацию изменить.

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