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09:47 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Производство аквакультуры в Приморье выросло на 40%

Предприятия аквакультуры Приморья в 2016 году увеличили производство продукции на 40% до 6,9 тысячи тонн продукции, сообщили в региональном правительстве.

Источник: ИТАР-ТАСС

Так, в прошлом году предприятия вырастили 3,7 тысячи тонн гребешка, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга — до 1 614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1 153 тонн.

Такое производство обеспечили 52 рыбоводных хозяйства, работающих в крае. Они ведут свою деятельность на 107 рыбоводных участках общей площадью 20 тысяч гектаров.

Накануне вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что на Дальнем Востоке должна быть создана едина рыбопромысловая Территория опережающего развития. При этом он отметил, что в России выделен всего 1% от потенциальных участков, которые могут использоваться для марикультуры.

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