Производство аквакультуры в Приморье выросло на 40%
Предприятия аквакультуры Приморья в 2016 году увеличили производство продукции на 40% до 6,9 тысячи тонн продукции, сообщили в региональном правительстве.
Предприятия аквакультуры Приморья в 2016 году увеличили производство продукции на 40% до 6,9 тысячи тонн продукции, сообщили в региональном правительстве.
Так, в прошлом году предприятия вырастили 3,7 тысячи тонн гребешка, что на 1,5 тысяч тонн больше уровня 2015 года. Почти на 500 тонн увеличилась урожайность трепанга — до 1 614 тонн. Ламинарии в прошлом году собрали 1 153 тонн.
Такое производство обеспечили 52 рыбоводных хозяйства, работающих в крае. Они ведут свою деятельность на 107 рыбоводных участках общей площадью 20 тысяч гектаров.
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