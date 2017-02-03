Севастопольские участки трассы Таврида обойдутся в 15,5 млрд.рублей

Работы, напомним, ведутся в рамках федеральной программы. Севастополь в ответе за два участка автодороги — № 7 и № 8. Стоимость реализации проекта, в сравнении с изначальной суммой, в конечном итоге выросла практически в два раза, составив 15,5 млн.рублей.

К настоящему времени завершено проектирование 7 участка протяженностью 13,3 км. Он пройдет в обход населенных пунктов и будет представлять собой четырехполосную автомагистраль 1-й категории с разделительной полосой. Проектом предусмотрены две транспортные развязки и четыре путепровода, а также инженерно-защитные сооружения для обеспечения безопасности на предгорных участках трассы… По 8 участку, протяженность которого составит 15,7 км, сделана трассировка, выбран коридор трассы. В ближайшее время необходимо открыть финансирование для начала проектно-изыскательских работ, — сообщает пресс-служба Правительства города.