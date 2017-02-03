Объемы лесозаготовки в Новосибирской области упали на 10% в 2016 году

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. Объемы лесозаготовки в Новосибирской области сократились в 2016 году на 10%, составив 1,09 млн кубометров, сообщил журналистам руководитель областного департамента лесного хозяйства Вячеслав Дубовицкий.

«Объем заготовки составил 1,094 млн кубометров. Это несколько ниже, чем в 2015 году, примерно на 10% объем заготовки упал», — сказал Дубовицкий.

По его словам, это связано с сокращением спроса на древесину, в частности, со стороны населения, которое стало закупать меньше дров. Это, уточнил чиновник, основной сегмент потребления местной древесины.

При этом, отметил он, согласно расчетам, в регионе допустима вырубка более 5 млн кубометров леса в год. При этом значительный объем древесины завозится в область из других регионов.