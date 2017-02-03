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09:48 (мск), источник: АиФ Прикамье

Обход Чусового будут строить челябинцы

Выиграть аукцион им удалось, так как заявку они подали на 15 минут раньше конкурентов.

Дорогу вокруг Чусового будет строить челябинская компания ЗАО «Уралмостострой». Обходная трасса обойдётся краю в 2,2 млрд руб.

Как сообщили в пресс-службе правительства Пермского края, на аукцион 30 января было подано две заявки. Конкуренцию челябинцам составила березниковская компания ООО «Строительная компания «ХИМСПЕЦСТРОЙ». Обе фирмы предложили одинаковые условия, поэтому победителя пришлось определять нестандартным способом.

«Поскольку заявка на участие в аукционе от ЗАО «Уралмостострой» поступила первой (время подачи — 09 часов 52 минут, а время подачи предложения от ООО «Строительная компания «ХИМСПЕЦСТРОЙ» — 10 часов 7 мин), челябинская организация была признана победителем закупки», — пояснили в правительстве.

Перечень дорог, мостов и переходов, которые предстоит построить в 2018—2019 годах определили на заседании заксобрания края в октябре 2016 года. Всего в списке 27 объектов.

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