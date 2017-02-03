В Омской области увеличились пособия на рождение и усыновление детей
Ежемесячное пособие по уходу за младенцем выросло на 180 рублей. Зато семьям, которые усыновили сирот старше семи лет, выплатят почти 144 тысячи.
Ежемесячное пособие по уходу за младенцем выросло на 180 рублей. Зато семьям, которые усыновили сирот старше семи лет, выплатят почти 144 тысячи.
С 1 февраля в Омской области на 5,4% увеличились размеры восьми видов пособий на детей. Речь идёт не столько о росте выплат, сколько об их изменении в соответствии с инфляцией. Это обычная ежегодная индексация.
Как сообщает региональное министерство труда и соцразвития, единовременное пособие при рождении ребёнка стало больше на 1000 рублей и теперь составляет 18 802 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком подняли на 180 рублей. На первенцев матерям дают по 3 525 рублей, на второго и последующих детей — чуть более 7 000 рублей.
Наталья Бережная, начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей:
— Число получателей пособий сейчас растёт, как растёт число неработающих мам. Для получения пособия нужно обращаться в многофункциональные центры по месту жительства.
Полагаются выплаты и родителям, которые взяли себе сыновей и дочек из домов ребёнка и детских домов. Единовременное пособие на усыновление составляет около 19 тысяч рублей. Не секрет, что дети старшего возраста,