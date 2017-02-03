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10:13 (мск), источник: Om1.ru

В Омской области увеличились пособия на рождение и усыновление детей

Ежемесячное пособие по уходу за младенцем выросло на 180 рублей. Зато семьям, которые усыновили сирот старше семи лет, выплатят почти 144 тысячи.

Источник: AP 2016

С 1 февраля в Омской области на 5,4% увеличились размеры восьми видов пособий на детей. Речь идёт не столько о росте выплат, сколько об их изменении в соответствии с инфляцией. Это обычная ежегодная индексация.

Как сообщает региональное министерство труда и соцразвития, единовременное пособие при рождении ребёнка стало больше на 1000 рублей и теперь составляет 18 802 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком подняли на 180 рублей. На первенцев матерям дают по 3 525 рублей, на второго и последующих детей — чуть более 7 000 рублей.

Наталья Бережная, начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей:

 — Число получателей пособий сейчас растёт, как растёт число неработающих мам. Для получения пособия нужно обращаться в многофункциональные центры по месту жительства.

Полагаются выплаты и родителям, которые взяли себе сыновей и дочек из домов ребёнка и детских домов. Единовременное пособие на усыновление составляет около 19 тысяч рублей. Не секрет, что дети старшего возраста, дети-инвалиды и ребята, которых нельзя усыновлять поодиночке, не пользуются особой популярностью у потенциальных приёмных родителей. Поэтому для семьи, которая усыновила ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет или братьев-сестёр, то единовременная выплата составит 143 669 рублей.

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