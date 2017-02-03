В Омской области увеличились пособия на рождение и усыновление детей

С 1 февраля в Омской области на 5,4% увеличились размеры восьми видов пособий на детей. Речь идёт не столько о росте выплат, сколько об их изменении в соответствии с инфляцией. Это обычная ежегодная индексация.

Как сообщает региональное министерство труда и соцразвития, единовременное пособие при рождении ребёнка стало больше на 1000 рублей и теперь составляет 18 802 рубля. Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком подняли на 180 рублей. На первенцев матерям дают по 3 525 рублей, на второго и последующих детей — чуть более 7 000 рублей.

Наталья Бережная, начальник отдела выплат гражданам, имеющим детей:

— Число получателей пособий сейчас растёт, как растёт число неработающих мам. Для получения пособия нужно обращаться в многофункциональные центры по месту жительства.