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10:20 (мск), источник: АиФ Калининград

Калининград попал в пилотный проект Минстроя РФ по ремонту дворов

Калининград попал в число регионов, участвующий в пилотном проекте Министерства строительства РФ «Формирование комфортной городской среды».

Теперь жильцы домов могут рассчитывать не только на финансирование из городского бюджета, но и из федерального, сообщает пресс-служба администрации города.

«На программу “Мой двор” в 2017 году из городского бюджета планируем направить около 20 млн рублей. В начале года стало известно, что городу на ремонт дворов и благоустройство городских территорий выделяют почти 175 млн рублей из вышестоящих бюджетов», — сообщил заместитель председателя комитета городского хозяйства Юрий Кондратьев.

При этом, если раньше в рамках городской программы «Мой двор» ремонтировали дворы только там, где земельные участки стояли на кадастре и были отнесены к общему имуществу собственников МКД, то в этом году такого ограничения уже не будет.

Управляющим компаниям в ближайшие две недели предстоит провести собрания собственников и получить их согласие и на участие в программе по ремонту дворов и на софинансирование в размере не менее 5% стоимости работ.

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