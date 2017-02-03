В Самаре достроили многосекционный жилой дом для обманутых дольщиков

Жилой дом — один из самых больших объектов незавершенного строительства в регионе: площадь дома составляет 18 414,4 квадратных метров. В незавершенном состоянии дом находился более 10 лет. В 2013 году по поручению министерства строительства Самарской области к его достройке приступил Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. 30 декабря 2016 года дом введен в эксплуатацию.

В настоящий момент в регионе в перечень проблемных включено 50 объектов. Из них, по информации областного минстроя, на территории Самары находится 38 домов, шесть — в Тольятти. Для большинства из них — 38 объектов — уже найдены новые инвесторы-застройщики, сообщает Минстрой региона.