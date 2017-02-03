Глава Uber из-за критики покинул экономический совет при Трампе
Основатель Tesla Motors Илон Маск решил остаться, заявив, что членство в совете позволит донести до президента несогласие с его политикой.
Основатель Tesla Motors Илон Маск решил остаться, заявив, что членство в совете позволит донести до президента несогласие с его политикой.
Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Главный исполнительный директор Uber Technologies Inc Трэвис Каланик в четверг покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе на фоне обрушившейся на него критики со стороны общественности и его собственных сотрудников.
Каланик написал сотрудникам, что слишком многие, в том числе и пресса, восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной.
Решение Трампа прекратить прием беженцев и временно приостановить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых сами являются мигрантами, напоминает BBC News.
По словам основателя и руководителя Uber, во время короткого разговора с новым президентом он высказал свое недовольство визовыми ограничениями и объяснил, сколь негативный эффект они могут оказать на всю отрасль.
Uber и раньше открыто выражала серьезную обеспокоенность миграционным указом Трампа, отмечая, что он затронет многих ее сотрудников. Компания уже выделила $3 млн на помощь водителям, которые пострадают от этого указа.
В экономический совет при Трампе входят многие крупные бизнесмены, в том числе основатель компаний SpaceX и Tesla Motors Илон Маск. Он уже заявил, что не будет выходить из совета, так как считает членство в совете возможностью донести до президента мнение о его реформах. При этом Маск дистанцировался от взглядов Трампа и, как и Каланик, заявил, что членство в экономическом совете не означает непременного согласия со всеми решениями руководства страны.
Uber была основана Калаником и Гарретом Кэмпом в 2009 году. Она позволяет клиентам при помощи приложения для мобильного телефона вызвать такси или
В дальнейшем на некоторых рынках компания сумела получить легальный статус, подписав необходимые документы и взяв на себя все необходимые обязательства по страхованию пассажиров и лицензированию водителей. Однако в ряде стран деятельность Uber полностью запрещена на фоне массовых протестов «классических» таксистов, обвинивших компанию в бесконтрольной деятельности и недобросовестной конкуренции.
Uber занимается перевозкой пассажиров примерно в 550 городах в 70 странах. Ее услугами пользуются многие крупные компании, в том числе Google и Goldman Sachs.
Пойду приму иаду или глотну бензин из примуса.