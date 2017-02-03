Глава Uber из-за критики покинул экономический совет при Трампе

Источник: Reuters

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU — Главный исполнительный директор Uber Technologies Inc Трэвис Каланик в четверг покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе на фоне обрушившейся на него критики со стороны общественности и его собственных сотрудников. Каланик написал сотрудникам, что слишком многие, в том числе и пресса, восприняли его согласие участвовать в работе совета как поддержку внутренней политики нового президента, в том числе миграционной. Решение Трампа прекратить прием беженцев и временно приостановить выдачу виз гражданам семи ближневосточных государств рассердило водителей Uber, многие из которых сами являются мигрантами, напоминает BBC News.

По словам основателя и руководителя Uber, во время короткого разговора с новым президентом он высказал свое недовольство визовыми ограничениями и объяснил, сколь негативный эффект они могут оказать на всю отрасль.

Uber и раньше открыто выражала серьезную обеспокоенность миграционным указом Трампа, отмечая, что он затронет многих ее сотрудников. Компания уже выделила $3 млн на помощь водителям, которые пострадают от этого указа.

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