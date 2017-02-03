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09:59 (мск), источник: РИА Новости

Челябинские заводы нарушают правила выброса вредных веществ в атмосферу

ЧЕЛЯБИНСК, 3 фев — РИА Новости. Промпредприятия, расположенные в Челябинске, нарушили правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ, что привело к ухудшению состояния атмосферного воздуха в городе в январе, сообщил в пятницу пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры региона, внепланово проверены 30 предприятий, расположенных в Челябинске, в том числе «Фортум», «Мечел-Материалы», «Мечел-Кокс», «ЧМК» и «ЧЭМК». В ходе проверки произведены отборы проб и проведены лабораторные исследования качества атмосферного воздуха, уточняет прокуратура.

«Согласно данных постов наблюдения, с 13 по 31 января в различных районах Челябинска наблюдалось превышение среднесуточных концентраций диоксида азота от 2 до 8 раз, оксида азота и фторида водорода — в 5 раз, фенола — в 3 раза. Загрязнение воздуха в данный период произошло в связи с нарушением правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушением эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, допущенных промпредприятиями Челябинска», — говорится в сообщении.

Так как в действиях неустановленных ответственных лиц предприятий Челябинска усматриваются признаки состава преступления за «загрязнение атмосферы», прокурор области потребовал направить материалы проверки в ГУМВД России по региону для решения вопроса об уголовном преследовании, уточняется в сообщении.

Кроме того, вынесено пять постановлений о возбуждении дела об административном правонарушении за «несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий», которые направлены в Министерство экологии области, добавляется в сообщении.

Также руководителям пяти предприятий внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

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