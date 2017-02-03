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09:57 (мск), источник: NewsKo

Из Перми в Грецию будет открыто три авианаправления

Как сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Международного аэропорта «Пермь», осуществлять перелёты из Перми в Грецию на сезон отпусков заявились три авиакомпании. Чартерами пермяки смогут улететь в Ираклион, Родос и Салоники.

«Это наша стандартная чартерная программа, которая реализуется весной-летом уже не первый год, — уточнила пресс-секретарь пермского аэропорта Юлия Отраднова. — Уже есть рейсы в рамках летнего расписания, но не исключено, что будут и другие перевозчики на этом направлении».

В частности, первый рейс в административный центр греческого острова Крит — Ираклион — запланирован на 4 мая. Осуществлять его будет авиакомпания «Северный ветер». Чартеры из Перми полетят по четвергам, понедельникам и пятницам — раз в 10 дней.

На остров Родос полёты будет совершать авиакомпания Royal Flight по понедельникам и вторникам — раз в 10 дней. Первый рейс запланирован на 2 июня.

В Салоники чартерные перелёты осуществит авиакомпания Ellinair. Первый рейс запланирован на 1 июня. Самолёты будут летать по четвергам и воскресеньям — раз в 10 дней.

Что касается других популярных авиамаршрутов, то полёты в Египет пока не совершаются, так как существует соответствующий запрет. В Турцию «Уральские авиалинии» полетят 27 марта. Из Перми пассажиров будут доставлять в Анталью по понедельникам и вторникам.

Напомним, ранее сообщалось, что лоукостер «Победа» этой весной возобновит низкобюджетные регулярные авиарейсы из Перми в аэропорт Адлера. Однако, по словам Юлии Отрадновой, пока от авиакомпании не поступало заявок на пассажироперевозки.

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