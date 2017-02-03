В Омске построят супермаркет рядом со свалкой

Департамент имущественных отношений администрации Омска проведет открытый аукцион за право аренды земельного участка под строительство супермаркета.

Предполагаемый супермаркет будет располагаться на пустыре возле дома № 105 по улице Южная, на пересечении улиц Южная и 5-я Кировская. Площадь участка для застройки составит почти 3800 квадратных метров.

Интересно, что совсем рядом с предполагаемым местом строительства располагается стихийная свалка. Находится гора мусора там уже несколько лет, и ни мэрия, ни сами местные жители с ней разбираться никак не хотят.

Как повлияет подобное соседство на привлекательность участка для будущих инвесторов, неизвестно.