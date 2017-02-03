В Омске построят супермаркет рядом со свалкой
Городские власти намерены провести аукцион на аренду земельного участка под строительство супермаркета.
Городские власти намерены провести аукцион на аренду земельного участка под строительство супермаркета.
Департамент имущественных отношений администрации Омска проведет открытый аукцион за право аренды земельного участка под строительство супермаркета.
Предполагаемый супермаркет будет располагаться на пустыре возле дома № 105 по улице Южная, на пересечении улиц Южная и 5-я Кировская. Площадь участка для застройки составит почти 3800 квадратных метров.
Интересно, что совсем рядом с предполагаемым местом строительства располагается стихийная свалка. Находится гора мусора там уже несколько лет, и ни мэрия, ни сами местные жители с ней разбираться никак не хотят.
Как повлияет подобное соседство на привлекательность участка для будущих инвесторов, неизвестно.