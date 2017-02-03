Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как сделать ремонт, если на него почти не осталось денег
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Дима Билан поделился семейным снимком
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Дочка Бейонсе стала невероятно похожа на маму
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Незаконные заборы и бани обложат тройным налогом
Как сделать балкон удобным и функциональным
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева на Донбассе
Разведка ДНР сказала об огромных потерях ВСУ
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
«Поставить на место»: депутат Думы об ответе на атаку Киева в ДНР
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
12В Чили бушуют самые сильные в истории страны пожары
12В Румынии проходят антиправительственные протесты
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:09 (мск), источник: Губерния онлайн

Предварительную дату проведения международного авиасалона назвал мэр Комсомольска

Стала известна предварительная дата проведения международного авиасалона в Комсомольске-на-Амуре.

Мэр города Андрей Климов рассказал, что мероприятие состоится в сентябре 2018 года. Он также подчеркнул, что дата — пока приблизительная.

В ближайшее время Комсомольск посетит рабочая группа по проведению авиасалона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, «дорожная карта», которая регулирует организацию подготовительных мероприятий авиасалона, была подписана в ноябре 2016 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Предпринимательницу из Хабаровского края обворовал родной сын
Постпред США при ООН выступила за сохранение санкций против РФ
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ» узнал о новой схеме отмывания денег через судебных приставов
Иностранные компании уходят из Китая
Ким Чен Ын отправил в отставку главу разведки КНДР
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Почти нокаут? Чего ждать Поветкину после положительной пробы Допинг-проба Б российского боксера-тяжеловеса дала положительный результат
Авто
Новая машина и 20-летняя: у кого кузов прочнее К 20-летию организации EuroNCAP британское издание What Car? смонтировало любопытное видео из двух краш-тестов
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
На рынке жилья прошла волна банкротств
Как оборудовать удобную гардеробную?
Минстрой предупредил о новой схеме мошенничества
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь