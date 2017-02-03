Предварительную дату проведения международного авиасалона назвал мэр Комсомольска

Мэр города Андрей Климов рассказал, что мероприятие состоится в сентябре 2018 года. Он также подчеркнул, что дата — пока приблизительная.

В ближайшее время Комсомольск посетит рабочая группа по проведению авиасалона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на komcity.ru.

Напомним, «дорожная карта», которая регулирует организацию подготовительных мероприятий авиасалона, была подписана в ноябре 2016 года.